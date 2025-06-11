Украина в 2024 г. впервые исчерпала квоту на поставку биоэтанола в ЕС: детали раскрыла Южанина — Finance.ua
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Украина в 2024 г. впервые исчерпала квоту на поставку биоэтанола в ЕС: детали раскрыла Южанина

Энергетика
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Украина в 2024 году экспортировала 99,3 тыс. тонн биоэтанола, при этом 62% этого экспорта обеспечили частные производители, а на долю трех частных биоэтанольных заводов пришлось 38,1 тыс. тонн или 38% от экспортных поставок.
Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина в Телеграм.
Она отметила, что из 17 действующих в Украине биоэтанольных заводов, производственные мощности которых составляют более 420 тыс. тонн в год, 12 приватизированы за последние годы.
Ключевыми факторами для развития производства биоэтанола в Украине стали замена российского метанола на украинский биоэтанол нефтегазодобывающими компаниями; поставка на рынок ЕС консолидированных партий биоэтанола (мин 10 тыс. тонн); логистические особенности экспорта биоэтанола бензовозами на нефтеперерабатывающие заводы ЕС с обратной доставкой бензина в Украину; отмена квот на экспорт биоэтанола в ЕС (с сегодняшнего дня квота 100 тыс. тонн этилового спирта в год уже восстановлена) и введение обязательного добавления 5% биоэтанола к бензинам в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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