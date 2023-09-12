Украина увеличила производство и экспорт подсолнечного масла на 25,4% — Finance.ua

Украина увеличила производство и экспорт подсолнечного масла на 25,4% Сегодня 05:52

Украина увеличила производство и экспорт подсолнечного масла на 25,4%

Украина в 2022/2023 маркетинговом году увеличила производство и экспорт подсолнечного масла на 25,4% по сравнению с 2021/2022 МГ.

«Одной из основных особенностей 2022/23 МГ стало значительное наращивание переработки семян подсолнечника на отечественных мощностях, начиная с 2023 года, после запрета его ввоза некоторыми странами ЕС. Это позволило значительно нарастить переработку семян подсолнечника внутри страны, а соответственно производство и экспорт — на 25,4% и подсолнечного шрота — на 27,3% против 2021/22 МГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за восемь месяцев 2023 экспорт семян подсолнечника сократился против соответствующего периода 2022 на 58%, что позволило значительно нарастить его переработку на отечественных мощностях и соответственно производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2022/23 МГ производство и экспорт соевого масла выросли на 18%, экспорт шрота соевого — на 19,4%. В ассоциации считают, что эти показатели могли быть выше при условии увеличения переработки сои внутри страны, особенно учитывая, что экспорт продуктов ее переработки осуществляется главным образом автомобильным и железнодорожным транспортом.

Также в 2023 году Украина нарастила переработку семян рапса, что подтверждается ростом экспорта рапсового масла в июле — августе этого года против соответствующего периода 2022 года более чем в 20 раз.

Укрінформ По материалам:

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