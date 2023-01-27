Украина увеличила количество разрешений на перевозку в Казахстан — Finance.ua

Украина увеличила количество разрешений на перевозку в Казахстан Сегодня 09:33

Украина договорилась с Казахстаном об увеличении в 2023 году количества разрешений на международные перевозки и пролонгацию не использованных в прошлом году разрешений до февраля.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в Фейсбуке

«Завершили переговоры с Казахстаном по получению разрешений на международные перевозки. По результатам переговоров удалось увеличить максимальное количество разрешений на 2023 год», — говорится в сообщении.

По информации замминистра, Украина получит 4000 универсальных бланков, 4000 бланков для транзитных перевозок и 800 — для перевозок в/из третьих стран.

Кроме того, действующими до 1 февраля 2023 остаются неиспользованные разрешения 2022 года.

Найем отметил, что из-за большой войны Украина должна была переориентироваться на транспортировку товаров по суше. Украинский автотранспорт значительно укрепил свои позиции в международной торговле.

Укрінформ По материалам:

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