Украина увеличила количество разрешений на перевозку в Казахстан — Finance.ua
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Украина увеличила количество разрешений на перевозку в Казахстан

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Украина договорилась с Казахстаном об увеличении в 2023 году количества разрешений на международные перевозки и пролонгацию не использованных в прошлом году разрешений до февраля.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в Фейсбуке.
«Завершили переговоры с Казахстаном по получению разрешений на международные перевозки. По результатам переговоров удалось увеличить максимальное количество разрешений на 2023 год», — говорится в сообщении.
По информации замминистра, Украина получит 4000 универсальных бланков, 4000 бланков для транзитных перевозок и 800 — для перевозок в/из третьих стран.
Кроме того, действующими до 1 февраля 2023 остаются неиспользованные разрешения 2022 года.
Найем отметил, что из-за большой войны Украина должна была переориентироваться на транспортировку товаров по суше. Украинский автотранспорт значительно укрепил свои позиции в международной торговле.
По материалам:
Укрінформ
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