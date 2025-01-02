Украина увеличила импорт товаров: в Минэкономики назвали основные драйверы — Finance.ua

Украина увеличила импорт товаров: в Минэкономики назвали основные драйверы Сегодня 15:25

Украина увеличила импорт товаров: в Минэкономики назвали основные драйверы

Украина в 2025 году экспортировала товаров на $41,627 млрд, что на $5,44 млрд, или на 15% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, передает «Интерфакс-Украина».

«В весовом измерении экспорт составил 131,179 млн тонн. Это на 30,8 млн тонн больше, что означает рост на 30,8%. Импорт тоже вырос на 8,6% до $69 млрд», — рассказал он.

Качка уточнил, что импорт электроэнергии вырос на 333% - до $669 млн, аккумуляторов — на 103%, до $950 млн, трансформаторов — на 108%, до $596 млн, БПЛА — на 77%, до $1,2 млрд.

«В лидерах импорта нефтепродукты ($6,8 млрд долларов) и „разное“ ($4,5 млрд) напрямую связаны с войной и обороной. Поэтому энергетические вызовы и оборона — основные драйверы импорта. Драйверы совсем неэластичные. Существенное сокращение торгового дефицита напрямую связано с развитием ВПК и восстановлением энергетической инфраструктуры», — подчеркнул торговый представитель.

Относительно экспорта, Качка отметил, что благодаря открытию навигации в портах в лидеры по объемам экспорта выбилась железная руда — 33,6 млн тонн, что на 89% больше по сравнению с 2023 годом, а в денежном выражении рост составил 58% - до $2,8 млрд.

Вторую позицию по объему, по его словам, заняла кукуруза — 29 млн тонн, что на 12,3% больше, чем в 2023 году, однако в денежном выражении увеличение составило всего 2,3% - до $5,07 млрд.

Торгпред подчеркнул, что обратная ситуация в экспорте мяса птицы: в натуральном выражении он увеличился лишь на 5,6% - до 448,4 тыс. тонн, а в денежном — на 20%, до $961 млн.

«Среди товаров, чей экспорт составил более миллиарда долларов, особенно хочется отметить кабельную продукцию, экспорт которой увеличился на 60% и составил $1,27 млрд», — добавил Качка.

По его словам, географически украинский экспорт становится все больше ЕС-центрическим: экспорт в ЕС вырос на 5,9% - до $24,7 млрд. Пятерку членов ЕС по экспорту составили Польша ($4,7 млрд), Испания ($2,8 млрд), Германия ($2,8 млрд), Нидерланды ($1,98 млрд) и Италия ($1,93 млрд). В то же время рост экспорта в Германию составил 40,5%, а вот экспорт в Польшу сократился на 1,1%, уточнил торгпред.

«В целом торговля с Польшей сокращается, ведь Украина импортировала из нее на 6,8% меньше, чем в 2023 году. При том что Польша и дальше является лидером по поставкам товаров из ЕС — $6,8 млрд из $34,3 млрд общего импорта с ЕС», — констатировал Качка.

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