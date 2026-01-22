0 800 307 555
ру
Украина увеличила импорт электрогенераторов и аккумуляторов в 2025 году

Казна и Политика
17
Казна и Политика

17

Украина увеличила импорт электрогенераторов и аккумуляторов в 2025 году
Украина увеличила импорт электрогенераторов и аккумуляторов в 2025 году
Импорт в Украину электрогенераторных установок и электрических преобразователей в 2025 году увеличился в 2,3 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года — до $1,691 млрд.
Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы.

Чаще всего электрогенераторы и преобразователи ввозили из:

  • Румынии (21,8% общего экспорта этой продукции или $369,2 млн),
  • Чехии (17,9%, $301,8 млн),
  • Польши (11%, $191,4 млн),
В 2024 году это были:
  • Китай (17,7% или $130 млн),
  • Чехия (16,6% или $121,5 млн)
  • Турция (13,5% или 99 млн долларов).
В декабре импорт этого оборудования сократился на 30,6% по сравнению с декабрем-2024 — до $177,5 млн.
В целом, за прошлый год темп роста импорта этой техники к аналогичному периоду 2024 года постепенно замедлялся — в январе-2025 ввоз электрогенераторов превышал показатели января-2024 в 8 раз и достаточно высоким (7,5−7 раз) темп держался до июля-2025.
Кроме того, согласно данным Гостаможслужбы, за 2025 год импорт в Украину электрических аккумуляторов и сепараторов к ним увеличился на 55% - до $1,476 млрд, в основном их завозили:
  • из Китая ($1,12 млрд, или 76%),
  • по Вьетнаму ($97 млн, 6,6%)
  • Тайваня ($54,6 млн, 3,7%).
В позапрошлом году крупнейшими поставщиками были Китай с долей 84,3%, Чехия (2,6%) и Болгария (2,5%).
В декабре-2025 импорт этой продукции увеличился на 74% к декабрю-2024 — до $243,5 млн, что также на 37% больше ноября-2025.
По материалам:
Finance.ua
