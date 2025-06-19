Украина увеличила экспорт древесины и изделий из нее — Finance.ua
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Украина увеличила экспорт древесины и изделий из нее

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С начала года экспорт из Украины древесины и изделий из нее составил 1,42 млн тонн на сумму 671,8 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было экспортировано 1,34 млн тонн на 593,9 млн долларов, объем экспорта вырос на 81,7 тыс. тонн или на 6%. В то же время в денежном эквиваленте произошел прирост на 77,9 млн долларов, что составляет 13%.
Наибольшую долю занимает продукция из сосны — 68,6%, что указывает на высокий спрос именно на этот вид древесины на внешних рынках. Второе место занимают лесоматериалы из ели — 19%, а третье — из дуба, на которые приходится 6,6% общих объемов.
Основным видом транспорта, используемого для перевозки, остается автомобильный — им осуществляется около 97% всех экспортных поставок, тогда как морской транспорт обеспечивает остальные — 3% от общего объема.
Как осуществляется таможенный контроль?
При экспорте древесины таможня по международным стандартам работает по двум ключевым направлениям:
Во-первых, инспекторы проверяют, соответствует ли товар качественным характеристикам, заявленным в товаросопроводительных документах. Речь идет не только о типе древесины, но и о ее влажности, длине, ширине, высоте. Эти параметры важны, потому что лишние сантиметры на каждой доске могут приводить к существенным расхождениям в общем весе или объеме. В случае выявления расхождений для исследования приглашают независимого специалиста, который дает заключение по древесине, на основе которого инспектор и принимает решение.
С начала полномасштабного вторжения на нужды защитников Украины было передано конфискованных лесоматериалов на сумму 14,2 миллиона гривен.
По материалам:
Finance.ua
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