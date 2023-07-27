Украина увеличила экспорт агропродовольствия на миллиарды долларов — профильная ассоциация Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Украина в первом полугодии этого года экспортировала агропродовольствия на 11,8 млрд долл., что на 17% превысило зарубежные продажи за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ). В частности, стоимость экспорта мяса и субпродуктов составила 439 млн дол. — на 4% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Традиционно наибольшие доходы в этой группе приносит мясо птицы — 392 млн дол. (на 10% меньше).

В то же время за этот период продажи за границу молокопродуктов оказались на 8% больше, чем в прошлом году, достигнув 95 млн дол. При этом ключевыми экспортными позициями остаются сухое и сгущенное молоко — 37 млн ​​дол. (меньше на 5%), масло и молочные пасты — 25 млн дол. (больше на 8%), сыры — около 19 млн дол. (больше на 61%).

«Также положительные изменения происходят по отношению к зарубежным продажам яиц, которых экспортировано почти 26 тыс. тонн на сумму 35 млн долл. — эти цифры не намного меньше, чем за весь 2022 год. Хотя экспортная цена для наших поставщиков пока еще снизилась — 1 тыс. 352 долл./тонн или 35 тыс. 152 долл./контейнер 26 тонн», — отметили эксперты.

По их словам, сокращение доходов от экспорта меда на 17% до 60 млн дол. связано не со снижением его количественных объемов, которые практически не изменились (25 тыс. тонн), а с непрекращающимся уменьшением средней цены этого украинского продукта на мировом рынке — до 2 тыс. 442 долл./тонн.

Эксперты подсчитали, что в этом году стоимость продаж за рубежом плодово-ягодной продукции на треть меньше, чем в 2022 году и составляет 95 млн дол. Львиная доля доходов экспортеров продукции садоводства формируется за счет замороженных ягод и фруктов (50 млн долл.), грецких орехов (33 млн долл.), семечковых культур (9 млн долл.).

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УНІАН По материалам:

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