Украина улучшила позиции в рейтинге Speedtest по скорости мобильного и фиксированного интернета — Finance.ua

Украина улучшила позиции в рейтинге Speedtest по скорости мобильного и фиксированного интернета Сегодня 04:03 — Технологии&Авто

Украина улучшила позиции в рейтинге Speedtest по скорости мобильного и фиксированного интернета, Фото: freepik

Украина поднялась в рейтинге скорости мобильного интернета на 6 мест по сравнению с прошлым месяцем и занимает 94 позицию среди 112 стран. В рейтинге фиксированного интернета она получила +1 позицию и занимает 65 место из 159.

Об этом свидетельствуют данные SpeedTest.

Средняя скорость загрузки (Download) мобильного интернета в Украине в сентябре составила 23.52 МБ/сек, а отгрузка (Upload) — 9.99 МБ/сек. Для фиксированного интернета эти показатели составляли 82.25 и 85.77 соответственно.

В этих рейтингах Украина опережает Панаму и Танзаню и Италию и Мексику, но уступает Алжиру и Словакии и Эстонии.

Первые места в рейтинге мобильного интернета по версии Speedtest занимают Объединенные Арабские Эмираты (413 МБ/с), Катар (350 МБ/с) и Кувейт (257 МБ/с).

В рейтинге фиксированного интернета тройка лидеров несколько иная:

Сингапур — 305 МБ/с. Объединенные Арабские Эмираты — 299 МБ/с. Гонконг — 285 МБ/с.

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