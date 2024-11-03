Украина улучшила позиции в рейтинге Speedtest по скорости мобильного и фиксированного интернета — Finance.ua

Украина улучшила позиции в рейтинге Speedtest по скорости мобильного и фиксированного интернета
Украина поднялась в рейтинге скорости мобильного интернета на 6 мест по сравнению с прошлым месяцем и занимает 94 позицию среди 112 стран. В рейтинге фиксированного интернета она получила +1 позицию и занимает 65 место из 159.
Об этом свидетельствуют данные SpeedTest.
Средняя скорость загрузки (Download) мобильного интернета в Украине в сентябре составила 23.52 МБ/сек, а отгрузка (Upload) — 9.99 МБ/сек. Для фиксированного интернета эти показатели составляли 82.25 и 85.77 соответственно.
В этих рейтингах Украина опережает Панаму и Танзаню и Италию и Мексику, но уступает Алжиру и Словакии и Эстонии.
Первые места в рейтинге мобильного интернета по версии Speedtest занимают Объединенные Арабские Эмираты (413 МБ/с), Катар (350 МБ/с) и Кувейт (257 МБ/с).
В рейтинге фиксированного интернета тройка лидеров несколько иная:
- Сингапур — 305 МБ/с.
- Объединенные Арабские Эмираты — 299 МБ/с.
- Гонконг — 285 МБ/с.
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