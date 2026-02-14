Украина улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции Сегодня 07:14

Индекс восприятия коррупции: как изменились позиции Украины в 2025 году, Фото: freepik

Украина улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции (ИВК), добавив +1 балл в 2025 году. Таким образом, Киев получил 36 баллов из 100. По результатам исследования Украина заняла 104 место среди 182 стран, разделив позицию с Аргентиной и Белизом.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Украина — единственная среди лидеров продвижения: на фоне падения показателей большинства стран-соседей (Молдова, Румыния, Венгрия потеряли по одному баллу) и других кандидатов в ЕС (Грузия и Турция потеряли по три балла), прогресс продемонстрировали только Украина и Босния и Герцеговина.

Результаты стран-кандидатов на вступление в ЕС, Інфографіка: Transparency International Ukraine

Однако Украина до сих пор на три балла отстает от среднего показателя стран-кандидатов в ЕС (39 баллов) и от ближайшего соседа Молдовы на шесть баллов.

Украина и соседи в CPI-2025, Інфографіка: Transparency International Ukraine

Как именялись показатели Украины с 2013 года

Как отмечает Национальное агентство по предотвращению коррупции, с 2013 года Украина прогрессировала на +11 баллов, поднявшись со 144 места в рейтинге (+40 позиций).

Такой рост показали всего около 20 стран мира. При этом общий мировой тренд остается неизменным — абсолютное большинство государств ухудшают или, по крайней мере, не повышают свои баллы в ИСК — говорится в заявлении.

Пресс-служба агентства подчеркнула, что Украина остается единственным государством в мире, улучшающим свои антикоррупционные показатели в условиях большой войны и оккупации территорий. За четыре года российской агрессии (по сравнению с довоенными 2021 годом) Украина прибавила в индексе четыре балла.

Как менялись показатели Украины с 2013 года, Инфографика: Transparency International Ukraine

