Украина технически готова к «таможенному безвизу» с ЕС — Finance.ua

Украина технически готова к «таможенному безвизу» с ЕС

Сегодня 09:36 — Казна и Политика

Украина технически готова к «таможенному безвизу» с ЕС

Украина завершила последний этап тестирования — международное тестирование национального приложения NCTS и технически готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

«Мы говорим: если в одной стране возникает проблема, она становится проблемой для всех других стран. Поэтому цель тестов — убедиться, что Украина может взаимодействовать с другими доменами, что украинская система покрывает все транзитные сценарии и что система работает во всех странах одинаково» , — отметил Витянис Алишаускас, международный эксперт EU4PFM по вопросам таможни.

Успешное прохождение Conformance Testings является необходимым условием для получения Украиной официального приглашения присоединиться к Конвенции.

Следующим шагом в продвижении Украины к вступлению в Конвенцию о процедуре совместного транзита должна быть оценочная миссия DG TAXUD. Предыдущая оценочная миссия состоялась в ноябре 2021 года.

Напомним, Кабинет Министров поддержал проект изменений в Таможенный кодекс, что необходимо для применения компьютеризированной транзитной системы NCTS на пути к «таможенному безвизу» с ЕС.

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