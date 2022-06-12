Украина технически готова к «таможенному безвизу» с ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина технически готова к «таможенному безвизу» с ЕС

Сегодня 09:36Казна и Политика
39
Украина технически готова к «таможенному безвизу» с ЕСУкраина технически готова к «таможенному безвизу» с ЕС
Украина завершила последний этап тестирования — международное тестирование национального приложения NCTS и технически готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
«Мы говорим: если в одной стране возникает проблема, она становится проблемой для всех других стран. Поэтому цель тестов — убедиться, что Украина может взаимодействовать с другими доменами, что украинская система покрывает все транзитные сценарии и что система работает во всех странах одинаково» , — отметил Витянис Алишаускас, международный эксперт EU4PFM по вопросам таможни.
Успешное прохождение Conformance Testings является необходимым условием для получения Украиной официального приглашения присоединиться к Конвенции.
Следующим шагом в продвижении Украины к вступлению в Конвенцию о процедуре совместного транзита должна быть оценочная миссия DG TAXUD. Предыдущая оценочная миссия состоялась в ноябре 2021 года.
Напомним, Кабинет Министров поддержал проект изменений в Таможенный кодекс, что необходимо для применения компьютеризированной транзитной системы NCTS на пути к «таможенному безвизу» с ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.