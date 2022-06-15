Украина существенно расширила перечень услуг критического импорта, разрешила импортировать пчел, помидоры и металлолом — Finance.ua

Украина существенно расширила перечень услуг критического импорта, разрешила импортировать пчел, помидоры и металлолом

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Украина существенно расширила перечень услуг критического импорта, разрешила импортировать пчел, помидоры и металлолом

Услуги посредников по оптовой торговле, юридические услуги, аудит и налоговый консалтинг, услуги в сфере прав интеллектуальной собственности, инжиниринговые, архитектурные и инженерные услуги, услуги формирования документов и отчетности, консультационные услуги, услуги по сертификации продукции входят в перечень критического импорта.

Соответствующее постановление Кабинета Министров № 673 от 7 июня размещено на его сайте.

Согласно ему, к этому перечню также добавлены, в частности, такие услуги, как ремонт салонов автомобилей, локомотивов и вагонов, подписки на интернет-платформу и другие доступы к программам, а также другие информационные услуги, услуги по разработке лекарственных средств.

Кроме того, в списке почтовые услуги, а также ряд услуг в сфере IT и логистики.

Правительство также частично откорректировало и расширило перечень товаров критического импорта. В частности, в него были внесены пчелы, шмели, молочная сыворотка, сливочное масло, свежие помидоры, макаронные изделия, ряд безглютеновых продуктов.

Обновленный список пополнился огнеупорной глиной, мрамором, известковым флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластилином, окнами, балконными дверями, металлоломом и трамвайными вагонами.

Как сообщалось, введенный с началом войны перечень критического импорта, по оценкам НБУ, после многочисленных расширений сегодня покрывает почти 90% всего довоенного импорта товаров и ориентировочно 40% импорта услуг.

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