Украина станет второй страной в мире, где откроют GovTech-центр — Федоров Сегодня 16:44

Всемирный экономический форум открывает в Украине GovTech-центр, второй в мире.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова Telegram.

«В 2019 году в Украине не было Дії, цифровых документов и самого быстрого открытия бизнеса в мире. Тогда мы начинали строить цифровое государство буквально с нуля, а сегодня Украина станет второй страной в мире, где откроют Global Government Technology Centre. Первый работает в Германии», — написал Федоров.

По его информации, Центр объединит представителей правительства, бизнеса, общественности, академических кругов с тем, чтобы они сотрудничали в сфере цифровых реформ.

Фактически Всемирный экономический форум станет платформой для популяризации украинского опыта цифровизации на глобальном уровне, что означает больше совместных проектов с партнерами и поддержку бренда Украины.

Економічна Правда По материалам:

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