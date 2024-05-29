Украина станет второй страной в мире, где откроют GovTech-центр — Федоров — Finance.ua
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Украина станет второй страной в мире, где откроют GovTech-центр — Федоров

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Всемирный экономический форум открывает в Украине GovTech-центр, второй в мире.
Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова Telegram.
«В 2019 году в Украине не было Дії, цифровых документов и самого быстрого открытия бизнеса в мире. Тогда мы начинали строить цифровое государство буквально с нуля, а сегодня Украина станет второй страной в мире, где откроют Global Government Technology Centre. Первый работает в Германии», — написал Федоров.
По его информации, Центр объединит представителей правительства, бизнеса, общественности, академических кругов с тем, чтобы они сотрудничали в сфере цифровых реформ.
Фактически Всемирный экономический форум станет платформой для популяризации украинского опыта цифровизации на глобальном уровне, что означает больше совместных проектов с партнерами и поддержку бренда Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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