Украина стала одним из ведущих поставщиков кукурузы на индийский рынок — Finance.ua
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Украина стала одним из ведущих поставщиков кукурузы на индийский рынок

Казна и Политика
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В 2023/24 маркетинговом году экспорт украинской кукурузы в Индию резко возрос, достигнув с начала 2024 года и по август более 400 тыс. тонн. Благодаря этому, Украина стала одним из ведущих поставщиков кукурузы на индийский рынок.
Об этом сообщает ASAP Agri.
Последний подобный всплеск наблюдался в 2019 году, но перспективы дальнейших поставок остаются неопределенными.
«В конце августа продавцы предлагали украинскую кукурузу по цене около 240 $/т CIF Индия, что не устраивает покупателей, ориентирующихся на уровень около 230 $/т CIF. Они ожидают, что с появлением урожая кукурузы хариф на индийском рынке в сентябре — октябре спрос на украинскую кукурузу может возобновиться в декабре — январе», — прокомментировала брокер Atria Brokers Дора Бернардини.
Рост спроса Индии на импорт кукурузы объясняется намерением увеличить использование кукурузы для производства этанола в 2024 году до рекордных 1,1 млн тонн против 32 тыс. тонн в 2023 году, что является значительным скачком после многолетнего отсутствия спроса, по данным FAS USDA.
В феврале 2024 года Agricensus сообщил, что украинская кукуруза получила больше шансов на индийском рынке после того, как Индия в ноябре 2023 года ослабила требования к импорту зерновых из Украины, включая кукурузу, добавив Украину в список стран, где не используются фумиганты с метилбромидом на зерне.
Бекграунд. Ранее Mind писал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент Украины Владимир Зеленский подписали четыре документа. Речь идет о медицинской сфере, сотрудничестве в аграрной сфере, гуманитарных отношениях и культуре.
По материалам:
Mind
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