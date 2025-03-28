Украина стала мировым лидером по экспорту популярной ягоды — Finance.ua
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Украина стала мировым лидером по экспорту популярной ягоды

Казна и Политика
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Украина стала мировым лидером по экспорту популярной ягоды
Украина стала мировым лидером по экспорту популярной ягоды
Украина впервые стала мировым лидером по показателю чистого экспорта замороженной малины. Об этом сообщают аналитики профильного портала EastFruit.
В 2024 году экспорт замороженной малины из нашей страны достиг 65 тысяч тонн — рост за год составил 34%.
Таким образом наша страна опередила не только Польшу, но и Сербию, которая много лет была лидером в этом сегменте. Следует также сказать, что почти половина замороженной малины, экспортируемой поляками, имеет украинское происхождение.
Специалисты добавляют, что еще десять лет назад наша страна практически не экспортировала замороженную малину, поэтому обнародованные цифры можно считать большим успехом. В целом за последние несколько сезонов объемы экспорта популярной ягоды из Украины выросли более чем вдвое.
По материалам:
УНІАН
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