Украина стала лидером Европы по экспорту популярного продукта Сегодня 07:35 — Аграрный рынок

Украина стала лидером Европы по экспорту популярного продукта

Украина в прошлом сезоне (т.е. в 2024—2025 годах) заняла в Европе первое место по объемам экспорта замороженной малины, обогнав многолетних лидеров отрасли — Польшу и Сербию. И в этом сезоне есть шансы достичь подобного триумфа.

Об этом заявил в интервью президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Несмотря на достигнутые результаты, он считает, что перспективы для дальнейшего роста и развития сектора есть.

Новый лидер в Европе

Баштанник подчеркнул, что Украина два года подряд демонстрирует отличные результаты на рынке замороженной малины, хотя сезон 2025 года все еще требует анализа, поскольку экспорт продлится по меньшей мере до апреля-мая. Пока что констатировать финальные цифры еще рано, считает эксперт.

«Уже сейчас можно говорить о том, что по итогам урожая 2024 года Украина заняла первое место в Европе по экспорту замороженной малины, обойдя и Польшу, и Сербию по объемам», — сказал Баштанник.

Дальнейшие перспективы

Он уверен, что есть все основания не только повторить этот рекорд в 2025/2026 маркетинговом году, но и продолжать движение в том же направлении. Сейчас сложилась такая ситуация, что у Украины сейчас есть все козыри:

более низкая себестоимость;

наращивается производство, в то время как в Сербии оно стагнирует;

более конкурентны, чем поляки, именно по себестоимости.

«Так что шансы на расширение рынков сбыта — вполне реальны. Надо понимать, что та же Сербия и Польша работают на этом рынке на 10 лет дольше нас. Вытеснить их непросто, но процесс идет», — резюмировал Баштанник.

