0 800 307 555
ру
Украина стала лидером Европы по экспорту популярного продукта

Аграрный рынок
1
Украина в прошлом сезоне (т.е. в 2024—2025 годах) заняла в Европе первое место по объемам экспорта замороженной малины, обогнав многолетних лидеров отрасли — Польшу и Сербию. И в этом сезоне есть шансы достичь подобного триумфа.
Об этом заявил в интервью президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Несмотря на достигнутые результаты, он считает, что перспективы для дальнейшего роста и развития сектора есть.

Новый лидер в Европе

Баштанник подчеркнул, что Украина два года подряд демонстрирует отличные результаты на рынке замороженной малины, хотя сезон 2025 года все еще требует анализа, поскольку экспорт продлится по меньшей мере до апреля-мая. Пока что констатировать финальные цифры еще рано, считает эксперт.
«Уже сейчас можно говорить о том, что по итогам урожая 2024 года Украина заняла первое место в Европе по экспорту замороженной малины, обойдя и Польшу, и Сербию по объемам», — сказал Баштанник.

Дальнейшие перспективы

Он уверен, что есть все основания не только повторить этот рекорд в 2025/2026 маркетинговом году, но и продолжать движение в том же направлении. Сейчас сложилась такая ситуация, что у Украины сейчас есть все козыри:
  • более низкая себестоимость;
  • наращивается производство, в то время как в Сербии оно стагнирует;
  • более конкурентны, чем поляки, именно по себестоимости.
«Так что шансы на расширение рынков сбыта — вполне реальны. Надо понимать, что та же Сербия и Польша работают на этом рынке на 10 лет дольше нас. Вытеснить их непросто, но процесс идет», — резюмировал Баштанник.
По материалам:
Обозреватель
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems