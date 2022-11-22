Украина стала крупнейшим поставщиком сливочного масла и сыра в ЕС – эксперты — Finance.ua
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Украина стала крупнейшим поставщиком сливочного масла и сыра в ЕС – эксперты

Казна и Политика
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Украина за три квартала 2022 года стала крупнейшим поставщиком сливочного масла и сыра в страны Европейского Союза.
Об этом сообщает аналитическое агентство Инфоагро со ссылкой на данные Еврокомиссии по торговле молочными продуктами.
Отмечается, что по итогам девяти месяцев Украина экспортировала в ЕС 4,3 тыс. т сливочного масла и занимает первую позицию в рейтинге. По данным аналитиков, конкуренцию отечественной продукции составляют Турция и Новая Зеландия, но по итогам года Украина сохранит лидерские позиции.
За этот же период в ЕС из Украины поставлено 1,5 тыс. т товара по сырному коду. В агентстве отмечают, что крупнейшим поставщиком этого товара в ЕС Украина стала впервые. Аналитики прогнозируют, что по итогам года Украина может оказаться на втором месте по объему поставок сыров в ЕС.
Эксперты объясняют, что увеличить экспорт сливочного масла и сыра украинским компаниям удалось благодаря изменению промышленного баланса в результате войны, снятию торговых ограничений со стороны ЕС и благоприятной ценовой конъюнктуры для ЕС и Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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