Украина способна полностью заменить рф на итальянском рынке металлопродукции — Finance.ua

Украина способна полностью заменить рф на итальянском рынке металлопродукции Сегодня 04:50 — Казна и Политика

В Италии состоялся бизнес-форум «Италия поддерживает «Сделано в Украине», где представители правительств двух стран говорили об интеграции украинского и итальянского бизнесов для устойчивого развития промышленности обеих стран. Организовало форум Министерство экономики Украины при содействии Министерства предприятий и производства Италии. На форуме речь шла о состоянии дел в металлургии, энергетике и отрасли возобновляемых источников энергии, оборонных технологиях, аграрной и машиностроительной промышленности. Партнерами форума стали компании ДТЭК и Метинвест Рината Ахметова.

Представители Метинвеста приняли участие в панели «Металлургия и критические материалы».

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что металлургия является одной из отраслей, которые объединяют две страны.

«Металлургия динамично развивалась до полномасштабного вторжения, и больше всего влияла на экономику Украины, обеспечивая примерно 5,4% ВВП страны. Война серьезно ударила по производству стали, однако преданность и решительность украинских металлургов способствуют постепенному восстановлению производства и увеличению экспорта продукции. Украина имеет потенциал заместить российский металл на рынке ЕС и таким образом укрепить европейскую стратегическую автономию. В сотрудничестве с итальянскими производителями оборудования для зеленой металлургии мы должны модернизировать и восстановить украинские предприятия по новым технологическим стандартам», — сказала она.

Коммерческий директор Группы Метинвест Дмитрий Николаенко отметил, что компания продолжает поддерживать производство, несмотря на российскую агрессию против Украины:

«Метинвест стремится возглавить переход Европы к производству зеленой стали. Нашими основными инициативами являются планы по модернизации оборудования Северного ГОКа для повышения качества и производительности, а также строительство производства DRI/HBI с общей мощностью 7,5 млн тонн в год. Хотим с помощью интеграции украинской металлургии в европейскую построить надежный стальной мост между экономиками Украины и ЕС»

По словам Дмитрия Николаенко, эти инициативы направлены на производство 6,8 млн тонн зеленой стали ежегодно, что сделает Метинвест основным игроком на рынке устойчивого металлургического производства Европы и позволит загрузить на 100% украинские ГОКи Группы в Кривом Роге, создав рабочие места.

Напомним, 20 ноября Группа Метинвест и Министерство предприятий и производства Италии подписали право на строительство крупного завода по производству зеленой стали мощностью 2,7 млн ​​тонн в год. Проект будет профинансирован с привлечением кредитных средств европейских финансовых институтов.

Как известно, в 2024 году компания Метинвест Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила вычет налогов на 38% — до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.

УНІАН По материалам:

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