Украина совместно с США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты — Finance.ua

Украина совместно с США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты
Правоохранители ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты, полученной преступным путем.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США в ходе международной операции ликвидировали девять сервисов обмена виртуальных активов.
По данным следствия, сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в результате атак хакеров вредоносным программным обеспечением и онлайн-мошенничества.
Рекламирование услуг обмена осуществлялось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют.
Благодаря этим биржам обменивали десятки миллионов долларов в месяц.
По результатам операции правоохранители заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и в Украине.
Доменные имена удалены, а посетителям девяти сайтов отображается баннер о конфискации домена ФБР.
Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц.
Досудебное расследование осуществляется по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей и незаконных действий с платежными картами, электронными деньгами (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 УК Украины).
Поделиться новостью