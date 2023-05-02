Украина совместно с США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты — Finance.ua
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Украина совместно с США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты

Криптовалюта
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Правоохранители ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты, полученной преступным путем.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США в ходе международной операции ликвидировали девять сервисов обмена виртуальных активов.
По данным следствия, сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в результате атак хакеров вредоносным программным обеспечением и онлайн-мошенничества.
Рекламирование услуг обмена осуществлялось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют.
Благодаря этим биржам обменивали десятки миллионов долларов в месяц.
По результатам операции правоохранители заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и в Украине.
Доменные имена удалены, а посетителям девяти сайтов отображается баннер о конфискации домена ФБР.
Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц.
Досудебное расследование осуществляется по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей и незаконных действий с платежными картами, электронными деньгами (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
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