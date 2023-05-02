Украина совместно с США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты — Finance.ua

Украина совместно с США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты Сегодня 17:21 — Криптовалюта

Правоохранители ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты , полученной преступным путем.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США в ходе международной операции ликвидировали девять сервисов обмена виртуальных активов.

По данным следствия, сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в результате атак хакеров вредоносным программным обеспечением и онлайн-мошенничества.

Рекламирование услуг обмена осуществлялось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют.

Благодаря этим биржам обменивали десятки миллионов долларов в месяц.

По результатам операции правоохранители заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и в Украине.

Доменные имена удалены, а посетителям девяти сайтов отображается баннер о конфискации домена ФБР.

Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц.

Досудебное расследование осуществляется по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей и незаконных действий с платежными картами, электронными деньгами (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 УК Украины).

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