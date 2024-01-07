Украина совершила ягодный прорыв на рынок Швейцарии — Finance.ua

Украина совершила ягодный прорыв на рынок Швейцарии Сегодня 02:13 — Казна и Политика

Украина совершила ягодный прорыв на рынок Швейцарии

По информации аналитиков EastFruit , Украина в 2023 году совершила настоящий «ягодный прорыв» на очень непростой рынок Швейцарии. Дело в том, что Швейцария не входит в Евросоюз, поэтому рынок продуктов питания в этой стране очень сильно защищен от импорта, а требования к безопасности и качеству продукции очень высокие.

Именно поэтому первый настоящий успех поставщиков из Украины на этом рынке является важной вехой дальнейшего развития экспансии Украины на мировые рынки свежих и замороженных ягод.

С января по ноябрь 2023 года включительно, Украина поставила в Швейцарию 393 тонны замороженной малины, что было на 86% больше, чем годом ранее, и 288 тонн других замороженных ягод, скорее всего, дикорастущей черники, что было на 63% больше, чем за тот же период 2022 года.

Наибольший прорыв произошел в сегменте свежей голубики, экспорт которой вырос в 16 раз и достиг 100 тонн. И хотя это по-прежнему сравнительно небольшой объем, но важна хорошая динамика. По темпу прироста поставок на рынок Швейцарии Украина обошла всех конкурентов.

Кроме того, Украина также поставила больше голубики в Швейцарию, чем такой крупный европейский экспортер, как Португалия. Кстати, Польша за тот же период не смогла нарастить экспорт свежей голубики в Швейцарию по сравнению с прошлым годом, не в последнюю очередь из-за растущей конкуренции со стороны Украины.

По объему поставок в Швейцарию замороженной малины Украина вошла в топ-5 крупнейших экспортеров, обойдя Чили. Также следует отметить, что ни одна из стран не наращивала поставки такими темпами, как Украина. При этом Польша снизила экспорт замороженной малины в Швейцарию за отчетный период на 24%.

Резкий рост поставок ягод на рынок Швейцарии можно считать очень важным для укрепления репутации Украины не только как поставщика доступной по цене продукции, но и как поставщика ягоды высокого качества. Будем надеяться, что Украина сможет и дальше наращивать инвестиции в повышение качества продукции для того, чтобы более полно использовать свои природно-климатические преимущества и иметь резерв для повышения закупочных цен на ягоду. Это же, в свою очередь, позволит повысить инвестиции в их выращивание", — считает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ukragroconsult По материалам:

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