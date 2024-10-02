Украина сократила импорт электроэнергии: кто поставлял больше всего — Finance.ua

Украина сократила импорт электроэнергии: кто поставлял больше всего Сегодня 08:33 — Энергетика

Украина сократила импорт электроэнергии: кто поставлял больше всего

В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. — до 438 тыс. МВт-ч.

Об этом пишет профильное издание ExPro.

Поставки сократились по всем направлениям, кроме Польши. Из Польши в сентябре было поставлено 86,1 тыс. МВт-ч, что на 78% больше объемов августа.

Наибольшую долю в структуре импорта электроэнергии продолжает занимать Венгрия (35%). Доля Словакии составляет 24,5%. Из Молдовы было импортировано 16,5 тыс. МВт-ч, в то же время часть этих объемов — это реимпорт из Румынии.

Дефицит генерации зимой и отключение света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в сутки.

Економічна Правда По материалам:

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