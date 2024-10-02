Украина сократила импорт электроэнергии: кто поставлял больше всего — Finance.ua
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Украина сократила импорт электроэнергии: кто поставлял больше всего

Энергетика
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Украина сократила импорт электроэнергии: кто поставлял больше всего
Украина сократила импорт электроэнергии: кто поставлял больше всего
В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. — до 438 тыс. МВт-ч.
Об этом пишет профильное издание ExPro.
Поставки сократились по всем направлениям, кроме Польши. Из Польши в сентябре было поставлено 86,1 тыс. МВт-ч, что на 78% больше объемов августа.
Наибольшую долю в структуре импорта электроэнергии продолжает занимать Венгрия (35%). Доля Словакии составляет 24,5%. Из Молдовы было импортировано 16,5 тыс. МВт-ч, в то же время часть этих объемов — это реимпорт из Румынии.
Дефицит генерации зимой и отключение света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в сутки.
По материалам:
Економічна Правда
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