Украина сохранила 23 место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в январе-октябре — Finance.ua

Украина сохранила 23 место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в январе-октябре Сегодня 05:01 — Казна и Политика

Украина сохранила 23 место в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали в январе-октябре.

Об этом говорится в сообщении объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Согласно ему, по результатам производства в январе-октябре Украина занимает 23 позицию среди 64 стран — производителей стали с результатом 5,84 млн тонн, что в 3,1 раза ниже показателя января-октября 2021 года.

Первое место традиционно принадлежит Китаю: китайские металлурги за 10 месяцев выплавили 860,57 млн тонн, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Доля Китая в мировом производстве стали составляет 55,4%.

Второе место принадлежит Индии (производство увеличилось на 6,1% до 103,8 млн тонн), третье место — Японии (уменьшилось на 6,5% до 75,2 млн тонн), четвертое место — США (уменьшилось на 4,9% до 66,1 млн тонн), пятое — россии (уменьшилось на 6,6% до 60,4 млн тонн), шестое — Южной Кореи (уменьшилось на 5% до 55,7 млн тонн), седьмое — Германии (уменьшилось на 6,9% до 31,4 млн тонн), восьмое — Турции (уменьшилось на 10,1% до 30,2 млн тонн), девятое — Бразилии (уменьшилось на 5,3% до 28,7 млн тонн) , десятое — Ирана (увеличилось на 9,1% до 25,1 млн тонн).

Мировое производство стали в январе-октябре составило 1 552,67 млн тонн, что на 3,9% ниже показателя января-октября 2021 года.

Украина заняла 23 место в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали в январе-сентябре.

Украина заняла 14 место в рейтинге Worldsteel по объемам производства стали в 2021 году с результатом 21,37 млн тонн, что на 3,6% больше, чем в 2020 году.

Українські Новини По материалам:

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