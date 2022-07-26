Украина снизила экспорт зерна на 39,5% — Finance.ua

Украина снизила экспорт зерна на 39,5% Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Фактические объемы экспорта Украиной зерна с начала 2022/2023 маркетингового года (июль 2022 — июнь 2023) по состоянию на 25 июля составили 1,082 млн тонн, что на 39,5%, или на 0,705 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Уже экспортировано 222 тысячи тонн пшеницы, 88 тысяч тонн ячменя и 766 тысяч тонн кукурузы.

При этом за указанный период снизился экспорт пшеничной муки и муки из других культур в 3,3 раза или на 6,3 тыс. тонн до 2,8 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, экспорт зерна планируется начать на этой неделе с морского торгового порта «Черноморск» (Одесская область).

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил , что в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций и Турции 22 июля была подписана инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Фактические объемы экспорта Украиной зерна по итогам 2021/2022 маркетингового года (июль 2021 — июнь 2022) составили 48,508 млн тонн, что на 8,5%, или на 3,79 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Українські Новини По материалам:

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