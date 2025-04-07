Украина сможет обеспечить предсказуемость торговых потоков в ЕС — Finance.ua

Украина сможет обеспечить предсказуемость торговых потоков в ЕС Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украина сможет обеспечить предсказуемость торговых потоков в Европейский Союз, и это будет более эффективно, чем введение Европейской Комиссией тарифов на украинские агротовары после завершения 5 июня действия автономных торговых мероприятий.

«Речь идет о внимании (правительства Украины. — Ред.) к торговым потокам, о договоренностях Украины и ЕС в 2023—2024 годах, о региональном контроле над потоком зерновых продуктов из Украины в соседние пять государств-членов и введенной Украиной системы экспортных лицензий. Это свидетельство того, что мы прислушиваемся к беспокойству партнеров. Мы убеждены, что можем обеспечить предсказуемость торговых потоков из Украины в ЕС лучше любых тарифов», — заявил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка во время онлайн-дискуссии «Будущее режима торговли Украина-ЕС: позиция украинского агробизнес-сообщества».

Он напомнил, что Украина покупает много ресурсов, продуктов, необходимых для производства украинской агропродукции, именно в ЕС. Поэтому продукты, поставляемые ему Украиной, имеют европейскую составляющую, и к ним не может быть предвзятого отношения.

Тарас Качка отметил, что Украина действительно является опорой для фермерского сообщества ЕС, ведь благодаря украинской агропродукции на рынке ЕС поддерживается ценовая стабильность, покрываются дефициты.

«Мы поддерживаем производителей в ЕС, а также мы являемся крупными клиентами производителей ЕС», — акцентировал он.

Чем раньше, как подчеркнул Качка, Украина и ЕС проведут полную либерализацию торговли, в частности сельхозпродуктами, тем больше возможностей для адаптации будут иметь украинские и европейские фермеры. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Украина является решением всех вызовов ЕС в сельском хозяйстве, подчеркнул он.

«Сегодня весь мир обсуждает пошлины, их расширение, их пользу. Это относительно решения администрации США ввести дополнительную пошлину на продукцию ЕС и сделать ее выше, чем на украинские товары. Это действительно болезненное (решение. — Ред.) и иногда настолько, что мы видим реакцию Европейского Союза», — провел Тарас Качка аналогию с квотированием США на товары из ЕС и отношением европейских стран к квотированию украинской агропродукции.

Он добавил, что обсуждать введение ЕС тарифов против украинской продукции нецелесообразно.

«Для нас — для Украины и Европейского Союза — важно сохранить и улучшить доступ к рынку, поскольку это важно для обеих сторон», — резюмировал торгпред Украины.

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