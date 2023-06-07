Украина считает нецелесообразным продление решения Еврокомиссии по ограничению импорта украинского зерна — Finance.ua
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Украина считает нецелесообразным продление решения Еврокомиссии по ограничению импорта украинского зерна

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины считает нецелесообразным продление решения Еврокомиссии по ограничению импорта украинской агропродукции в 5 стран Европейского Союза до 15 сентября 2023 года.
Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.
«Вместе с тем приветствуем позитивные моменты, связанные с этим новым решением. Это, в частности, создание консультационной платформы между Украиной и ЕС, в рамках которой будет решаться вопрос транзита. А также норму, что запрет будет действовать только до 15 сентября 2023 и, надеемся, не будет продлен потом», — добавил министр.
В июне Европейский Союз решил постепенно сократить предупредительные меры по импорту украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября.
2 мая Европейская комиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 5 июня.
По материалам:
Українські Новини
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