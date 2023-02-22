Украина рассчитывает вернуть 4,6 млн украинцев из-за границы для участия в восстановлении — Свириденко Сегодня 17:00

Украинское правительство работает над созданием условий для возвращения в страну 4,6 млн граждан, которые спасались от войны и находятся за рубежом в Европе, ведь их возвращение необходимо для участия в восстановлении и отстройке Украины.

Об этом в Брюсселе журналистам сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Украинская экономика пережила спад в 30% на конец прошлого года, и половина этого падения была из-за того, что сократилось потребление, частично из-за того, что сократилось производство. Поэтому теперь мы как правительство понимаем, что перед нами вызов, и нам надо вернуть наших украинцев назад, и мы делаем все возможное, мы должны направить свои усилия на создание рабочих мест, создание грантовых программ для организации малого и среднего бизнеса, потому что мы понимаем, что сейчас в Европе находится 4,6 миллиона украинцев. Нам нужно, чтобы они вернулись назад для восстановления и отстройки Украины», — отметила Свириденко.

Напомним, падение ВВП Украины в 2022 году оценивается на уровне 30,4%, что является лучшим показателем, чем предполагалось. Предыдущие прогнозы предполагали падение ВВП, по меньшей мере, на 40-50%.

Справка Finance.ua:

в январе 2023 года Индекс потребительских настроений в Украине уменьшился на 0,1 пункта и составил 83,8 п. Выросли индексы текущего личного материального положения и ожидаемых изменений материального положения, а также индекс целесообразности делать крупные закупки;

в этом году Украине требуется еще в 17 млрд долларов на быстрое восстановление энергетической, критической и жилищной инфраструктуры, а также восстановление экономики. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

УНН По материалам:

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