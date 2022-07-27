Украина рассчитывает до конца года согласовать с МВФ новую программу на сумму до $20 млрд — Finance.ua

Украина рассчитывает до конца года согласовать с МВФ новую программу на сумму до $20 млрд Сегодня 10:37 — Казна и Политика

Украина до конца года рассчитывает заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму $15-20 млрд с выплатой в течение двух-трех лет

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.

Шевченко напомнил, что Украина подала запрос в МВФ и сейчас ведет консультации по новому финансированию. Он надеется, что новая программа предоставит Украине до $20 млрд в течение двух-трех лет в форме соглашения stand-by или механизма расширенного финансирования (EFF).

Такая программа, объемом $20 млрд, может стать вторым по величине займом от МВФ после Аргентины.

«МВФ всегда выступал как партнер Украины во время войны, — сказал Шевченко. — Я надеюсь начать такую программу в этом году».

Глава центрального банка отметил, что новая программа с МВФ должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, в частности, гибкого обменного курса, отсутствия ограничений на валютном рынке, уменьшения неработающих кредитов в банковском секторе и сбалансированной фискальной политике.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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