Украина рассчитывает до конца года согласовать с МВФ новую программу на сумму до $20 млрд — Finance.ua
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Украина рассчитывает до конца года согласовать с МВФ новую программу на сумму до $20 млрд

Казна и Политика
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Украина до конца года рассчитывает заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму $15-20 млрд с выплатой в течение двух-трех лет
Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.
Шевченко напомнил, что Украина подала запрос в МВФ и сейчас ведет консультации по новому финансированию. Он надеется, что новая программа предоставит Украине до $20 млрд в течение двух-трех лет в форме соглашения stand-by или механизма расширенного финансирования (EFF).
Такая программа, объемом $20 млрд, может стать вторым по величине займом от МВФ после Аргентины.
«МВФ всегда выступал как партнер Украины во время войны, — сказал Шевченко. — Я надеюсь начать такую программу в этом году».
Глава центрального банка отметил, что новая программа с МВФ должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, в частности, гибкого обменного курса, отсутствия ограничений на валютном рынке, уменьшения неработающих кредитов в банковском секторе и сбалансированной фискальной политике.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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