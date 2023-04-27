Украина работает над открытием гражданских авиарейсов — Finance.ua

Украина работает над открытием гражданских авиарейсов Сегодня 20:41 — Казна и Политика

Украина работает над открытием гражданских авиарейсов

Украина «упорно работает» над открытием авиапространства для перелетов гражданских самолетов. Сейчас наши граждане проходят практику на симуляторах во Франции, а в ходе переговоров в Киеве уже две страны согласились расширить это сотрудничество.

Об этом рассказал министр транспорта Франции Клеман Бон в интервью «Европейской правде». Он добавил, что обсудил этот вопрос в Киеве, Франция получила запрос от Украины.

Украинские пилоты проходят практику на симуляторах и спецшколах в Тулузе, где расположена вся авиационная инфраструктура Франции. Страна согласилась расширить эту помощь.

«Момент, когда над Украиной возобновятся полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично. Не мой вопрос решать, когда это произойдет, но, как я понял, у Украины уже есть определенные соображения насчет этого открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность», — сказал Бон.

Французский министр также выразил готовность предоставлять тренировки украинским специалистам, связанным с мореходством.

Ранее министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что пассажирские авиарейсы в Украине будут возобновлены, как только это позволит ситуация с безопасностью. Для этого в стране сохраняется авиационный персонал, а также поддерживается надлежащее состояние инфраструктуры. Кроме того, продолжаются евроинтеграционные процессы.

«Он (фонд. — Ред.) направлен на поддержку национального провайдера аэронавигационных услуг Украины и Госавиаслужбы. 25 апреля зашел новый транш от партнеров», — отметил Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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