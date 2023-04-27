Украина работает над открытием гражданских авиарейсов — Finance.ua

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Украина работает над открытием гражданских авиарейсов

Казна и Политика
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Украина работает над открытием гражданских авиарейсов
Украина работает над открытием гражданских авиарейсов
Украина «упорно работает» над открытием авиапространства для перелетов гражданских самолетов. Сейчас наши граждане проходят практику на симуляторах во Франции, а в ходе переговоров в Киеве уже две страны согласились расширить это сотрудничество.
Об этом рассказал министр транспорта Франции Клеман Бон в интервью «Европейской правде». Он добавил, что обсудил этот вопрос в Киеве, Франция получила запрос от Украины.
Украинские пилоты проходят практику на симуляторах и спецшколах в Тулузе, где расположена вся авиационная инфраструктура Франции. Страна согласилась расширить эту помощь.
«Момент, когда над Украиной возобновятся полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично. Не мой вопрос решать, когда это произойдет, но, как я понял, у Украины уже есть определенные соображения насчет этого открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность», — сказал Бон.
Французский министр также выразил готовность предоставлять тренировки украинским специалистам, связанным с мореходством.
Ранее министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что пассажирские авиарейсы в Украине будут возобновлены, как только это позволит ситуация с безопасностью. Для этого в стране сохраняется авиационный персонал, а также поддерживается надлежащее состояние инфраструктуры. Кроме того, продолжаются евроинтеграционные процессы.
«Он (фонд. — Ред.) направлен на поддержку национального провайдера аэронавигационных услуг Украины и Госавиаслужбы. 25 апреля зашел новый транш от партнеров», — отметил Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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