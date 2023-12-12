Украина пытается решить проблемы с финансированием, но есть риски, — Bloomberg Сегодня 21:00

Украинские власти пытаются решить вопрос финансирования военных расходов, если союзники не смогут предоставить обещанную помощь. Однако такие варианты несут определенные опасности.

Финансовый инструментарий включает увеличение налоговых поступлений, а это явный вызов для разрушенной экономики, или сокращение расходов для населения. Среди вариантов монетарной политики — девальвация украинской валюты или возвращение к ограничениям НБУ, что, по словам министра финансов Сергея Марченко, возымеет «негативные последствия», пишет Bloomberg

«На кону — финансовая стабильность Украины после того, как контрнаступление Киева не принесло успеха, а вторая зима после российского вторжения принесла новые трудности», — пишет издание.

Как отмечал министр финансов Марченко, поддержка ЕС и США имеет решающее значение. Украина поддерживает активную коммуникацию с представителями европейского блока и США, информируя о нуждах следующего бюджетного года.

Журналисты отмечают, что Киев планирует покрыть свой бюджетный дефицит, в первую очередь, за счет внешнего финансирования в размере более 40 миллиардов долларов в следующем году. По словам Марченко, более двух третей этой суммы еще не подтверждено.

«Даже после того, как в октябре центральный банк объявил о более гибком управляемом обменном курсе, частично отменив контроль за движением капитала, монетарная политика удерживает курс гривны к доллару США на фиксированном уровне с помощью рыночных интервенций», — пишет издание.

Это давит на бюджет следующего года, поскольку Минфин заложил девальвацию к среднему обменному курсу гривны на уровне 40,7 за доллар, что превышает первоначальный прогноз 41,4. Но украинская валюта остается в коридоре, торгуясь около 37 гривен с момента объявления о послаблении.

Другой монетарный вариант является испытанным и проверенным — печать денег. В прошлом году НБУ выпустил почти 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) через покупку облигаций внутреннего государственного займа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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