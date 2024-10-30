Украина пытается не потерять единства в ЕС и в Европе в целом — Зеленский Сегодня 16:19

Украина пытается не потерять единства в ЕС и в Европе в целом — Зеленский

рф влияет на внутренние процессы в странах Европейского Союза, и Украина работает над сохранением единства в Европе и в Европейском Союзе, в частности, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Да, вызовы в политике западной Европы. Да, вызовы в Европе. Вызовы, потому что много выборов, и люди сосредоточены не на глобальных проблемах, как путин. Люди не хотят признавать, что иногда они думают только о внутренних вопросах и не фокусируются на россии. Но иногда внутренние вопросы зависят от россии, потому что они (рф. — Ред.) работают с дезинформацией, они работают с лобби, с парламентариями разных стран, с бизнесом. У них много инструментов, как влиять и как изменять политику той или иной страны», — сказал Зеленский в интервью для СМИ Северной Европы в среду.

«Вот почему мы стараемся не потерять единства в ЕС, в Европе в целом, но прежде всего — в ЕС», — подчеркнул глава Украинского государства.

Он также назвал вызовом ситуацию в США после президентских выборов: «Это единство между ЕС и Соединенными Штатами».

«Иногда мы пытаемся сделать все возможное. Это не означает, что только мы делаем все возможное», — отметил Зеленский.

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