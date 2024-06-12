Украина пустит с молотка крупные госпредприятия, чтобы «залатать дыры» в бюджете, — NYT Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Украина пустит с молотка крупные госпредприятия, чтобы «залатать дыры» в бюджете, — NYT

Начиная с лета 2024 года, правительство Украины выставит на приватизацию около 20 государственных компаний, среди которых гостиница «Украина», огромный торговый центр в Киеве, а также несколько горнодобывающих и химических предприятий.

Приватизационный толчок имеет две основные цели: собрать деньги для государственного бюджета, которому в этом году не хватает 5 миллиардов долларов на военные расходы, и укрепить экономику путем привлечения инвестиций, которые, как надеются чиновники, со временем сделают ее самодостаточной, пишет The New York Times

«Бюджет в минусе. Нам нужно найти другие способы получить деньги, чтобы удержать макроэкономическую ситуацию стабильной, помочь армии и выиграть эту войну с россией», — рассказал замминистра экономики Украины Алексей Соболев.

По словам журналистов, приватизация только начинается, и она сталкивается со значительными проблемами для страны, находящейся в состоянии войны, поскольку многие граждане опасаются, что продажа может быть связана с всепроникающей коррупцией.

Евгений Баранов, управляющий директор киевской инвестиционной компании Dragon Capital, заявил, что приватизация будет эффективной только в том случае, если правительство «выступит как ответственный продавец, способный предоставить гарантии и возмещение потенциальным покупателям».

Осознавая, что конфликт может отпугнуть инвесторов, правительство поставило перед собой скромную цель — продать в этом году активов минимум на 100 миллионов долларов. Украинские чиновники и эксперты признают, что, учитывая риски, связанные с конфликтом, активы, скорее всего, будут проданы по более низким ценам, чем они были бы до войны. Но они надеются, что приватизация поможет поддержать экономику, отмечают авторы.

«Государство отчаянно нуждается в деньгах. Если мы не продадим сейчас и не соберем деньги, скоро нечего будет продавать, потому что имущество будет либо разрушено, либо оккупировано», — считает партнер юридической фирмы Aequo Михаил Лукашенко.

Авторы подчеркивают, что сейчас государство владеет около 3100 предприятиями, из которых менее половины фактически работают и только 15% приносят прибыль. В прошлом году пять наиболее убыточных компаний обошлись государству более чем в 50 миллионов долларов. Конечная цель правительства — сохранение контроля только над 100 компаниями.

Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль считает государственные компании «рассадником коррупции и другой незаконной деятельности». Сейчас ФГИ проводит «сортировку», чтобы определить, какие предприятия следует приватизировать, ликвидировать или оставить под государственным контролем.

Коваль заявил, что у Украины пока нет достаточно оружия, чтобы предотвратить уничтожение или захват своих заводов россией, и требует быстрой распродажи активов, чтобы «купить больше снарядов и средств противовоздушной обороны» для их защиты.

УНІАН По материалам:

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