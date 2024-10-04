Украина просит трибунал в Гааге обязать россию демонтировать Керченский мост — Finance.ua
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Украина просит трибунал в Гааге обязать россию демонтировать Керченский мост

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Украина призвала Арбитражный трибунал в Гааге, который рассматривает дело о нарушении россией Морской конвенции ООН, обязать рф демонтировать незаконно построенный Керченский мост.
Об этом пишет «Укринформ», цитируя выступление на слушаниях заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой.
Прямая речь Золотаревой: «россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS (Конвенции ООН по морскому праву) по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия».
По ее словам, демонтаж моста — это единственный способ восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем.
«Мы просим этот трибунал сказать россии: „Довольно“. Мы просим вас воплотить замысел Конвенции по морскому праву. Мы просим вас соблюдать правовые нормы Мирового океана, разработанные для защиты общих интересов всего человечества», — сказала Золотарева.
Также, по ее словам, нужно приказать россии, чтобы она предоставила гарантии, что не повторит своих нарушений в будущем.
«россия должна получить приказ убрать последствия своих незаконных действий, освободив и аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила.
Необходимо приказать россии провести соответствующие исследования по влиянию российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду.
Также необходимо приказать россии принять меры для устранения экологического вреда, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического вреда", — подытожила Золотарева.
По материалам:
Укрінформ
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