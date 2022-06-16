Украина просит ЕС помочь с хранилищами для зерна — Finance.ua
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Украина просит ЕС помочь с хранилищами для зерна

Сегодня 07:02Аграрный рынок
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Украина просит ЕС помочь с хранилищами для зернаУкраина просит ЕС помочь с хранилищами для зерна
Правительства стран Европейского Союза рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых.
Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, заместитель министра АПК Маркиян Дмитрасевич выступил на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, где очертил перед евродепутатами ситуацию с экспортом украинской с/х продукции и рассказал о первоочередных потребностях Украины, обусловленных блокадой морских портов.
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«При нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10-15 млн тонн. До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна, но на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 млн тонн — остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации. Поэтому у нас есть неотложная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ — модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов», — подчеркнул Дмитрасевич.
Он добавил, что правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине таких временных хранилищ — как результат, это существенно поможет в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок зерновых на мировые рынки.
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«Ускорению экспорта украинской продукции помогут функциональные фитосанитарные и ветеринарные лаборатории в Дунайском порту в Измаиле, достаточное количество лабораторного оборудования на пограничных пунктах пропуска, через которые осуществляется транзит. Украина уже сделала соответствующий запрос Европейской комиссии», — рассказал замминистра.
Дмитрасевич сообщил, что европейская делегация на следующей неделе посетит пограничные пункты пропуска, чтобы оценить ситуацию с проверками и еще больше снизить бюрократию на границах для прохождения экспорта украинской с/х продукции.

Справка Finance.ua:

  • 30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует россия, можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, сопровождающих зерновые грузы;
  • по информации украинских чиновников, по состоянию на 7 июня россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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