Из предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство — Finance.ua

Из предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство

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Из предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство

российские захватчики похитили из предприятий в Запорожской области почти 2 тыс. тонн зерновых культур — правоохранители открыли производство.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, в течение мая-июня 2022 года военнослужащие вооруженных сил России, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ, расположенного на территории оккупированного Васильевского района, грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков с отметками «Z». Похищенные у предприятия более 1,2 тыс. тонн зерна оккупанты вывезли в неизвестном направлении.

8-9 июня 2022 вооруженные автоматическим оружием российские военные похитили из складских помещений сельхозпредприятия, расположенного в с. Нестерянцы Пологовского района, почти 500 тонн семян подсолнечника.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

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