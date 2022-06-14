Из предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство — Finance.ua

По данным следствия, в течение мая-июня 2022 года военнослужащие вооруженных сил России, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ, расположенного на территории оккупированного Васильевского района, грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков с отметками «Z». Похищенные у предприятия более 1,2 тыс. тонн зерна оккупанты вывезли в неизвестном направлении.
8-9 июня 2022 вооруженные автоматическим оружием российские военные похитили из складских помещений сельхозпредприятия, расположенного в с. Нестерянцы Пологовского района, почти 500 тонн семян подсолнечника.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.