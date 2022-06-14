Из предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство — Finance.ua
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Из предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство

Сегодня 17:42Криминал
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Из предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производствоИз предприятий в Запорожской области оккупанты похитили почти 2 тыс. тонн зерна: открыто производство
российские захватчики похитили из предприятий в Запорожской области почти 2 тыс. тонн зерновых культур — правоохранители открыли производство.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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По данным следствия, в течение мая-июня 2022 года военнослужащие вооруженных сил России, угрожая оружием и применением физического насилия, принуждали работников филиала одного из обществ, расположенного на территории оккупированного Васильевского района, грузить пшеницу на транспортные средства без номерных знаков с отметками «Z». Похищенные у предприятия более 1,2 тыс. тонн зерна оккупанты вывезли в неизвестном направлении.
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8-9 июня 2022 вооруженные автоматическим оружием российские военные похитили из складских помещений сельхозпредприятия, расположенного в с. Нестерянцы Пологовского района, почти 500 тонн семян подсолнечника.
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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