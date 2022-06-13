В Испанию прибыла первая партия украинского зерна по новому маршруту — Finance.ua
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В Испанию прибыла первая партия украинского зерна по новому маршруту

Сегодня 20:22Казна и Политика
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В понедельник рано утром в порт на северо-западе Испании прибыло судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Судно шло по новому маршруту через Балтийское море.
Об этом сообщает CNN.
Грузовое судно Alppila, перевозившее кукурузу, прибыло в испанский порт А-Корунья и должно быть разгружено ко вторнику.
«Это первая партия украинского зерна, которая достигла северо-запада Испании по морю, используя новый морской маршрут, открытый в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом портов Украины на Черном море с начала войны», — говорится в заявлении группы производителей кормов для животных под названием Agafac.
— директор компании Бруно Биде.

По словам директора компании Бруно Биде, прибывшая партия поможет восстановить возможность импорта из Украины.
Он сказал, что региональная группа производителей кормов для животных из Галисии Agafac обычно импортирует 40% кукурузы из Украины в период с января по июнь каждого года, что является частью общего объема в 1 миллион тонн кукурузы, который она ежегодно импортирует для корма скота.
В заявлении Agafac говорится, что партия кукурузы выехала из западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию, после чего была погружена на корабль в польском порту Свиноуйсьце в Балтийском море.
Напомним, правительство Украины разработало два маршрута для экспорта зерна. Они проходят через Польшу и Румынию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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