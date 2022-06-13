Грозит ли Украине нехватка зерна - ответ Минагрополитики — Finance.ua

Грозит ли Украине нехватка зерна - ответ Минагрополитики

Сегодня 16:14 — Аграрный рынок

Украине нехватка зерна не грозит, поскольку это физически невозможно. Производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны.

«Если в прошлом году общий урожай был 106 млн тонн, то мы использовали 20 млн тонн всех культур. Потребление у нас относительно невысокое, к тому же оно снизилось из-за того, что люди уехали. Так что у нас проблем быть не может. Это просто нереально», — рассказал РБК-Украина заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

В Минагрополитики готовятся применять технологии для временного хранения зерна. Это необходимо, чтобы не потерять урожай, если возобновить экспорт не удастся.

Напомним, у США есть доказательства того, что россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

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