Грозит ли Украине нехватка зерна - ответ Минагрополитики — Finance.ua
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Грозит ли Украине нехватка зерна - ответ Минагрополитики

Сегодня 16:14Аграрный рынок
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Украине нехватка зерна не грозит, поскольку это физически невозможно. Производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны.
«Если в прошлом году общий урожай был 106 млн тонн, то мы использовали 20 млн тонн всех культур. Потребление у нас относительно невысокое, к тому же оно снизилось из-за того, что люди уехали. Так что у нас проблем быть не может. Это просто нереально», — рассказал РБК-Украина заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.
В Минагрополитики готовятся применять технологии для временного хранения зерна. Это необходимо, чтобы не потерять урожай, если возобновить экспорт не удастся.
Напомним, у США есть доказательства того, что россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.
По материалам: РБК-Україна
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