В США объяснили, зачем россия ворует украинское зерно — Finance.ua
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В США объяснили, зачем россия ворует украинское зерно

Сегодня 20:49Аграрный рынок
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У США есть доказательства того, что россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.
Выступая в ходе виртуального круглого стола с благотворительными и неправительственными организациями, Блинкен сказал, что хищение зерна стало частью более широких действий россии во время ее войны в Украине, которые подорвали способность Киева экспортировать урожай пшеницы и усугубили глобальный кризис продовольственной безопасности.
«Есть сообщения, заслуживающие доверия, как мы видели сегодня в одной из наших ведущих газет, о том, что россия ворует украинское зерно, подготовленное для экспорта ... чтобы продать его для собственной выгоды», — сказал Блинкен, очевидно ссылаясь на статью New York Times, в которой Вашингтон предупредил 14 стран, преимущественно в Африке, о том, что россия пытается отправить украденное украинское зерно покупателям за границу.
По его словам, россия, блокируя экспортное зерно в Украине и используя агрессивную пропаганду, шантажирует мир обострением продовольственного кризиса. А путин таким образом пытается добиться послабления санкций против кремля.
«Президент путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы оградиться от ответственности или извратить ее, потому что надеется, что мир пойдет ему на уступки и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж», — отметил госсекретарь.
Блинкен подчеркнул, что именно рф способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки.
По материалам: УНІАН
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