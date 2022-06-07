В США объяснили, зачем россия ворует украинское зерно — Finance.ua

В США объяснили, зачем россия ворует украинское зерно

Сегодня 20:49 — Аграрный рынок

У США есть доказательства того, что россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters

Выступая в ходе виртуального круглого стола с благотворительными и неправительственными организациями, Блинкен сказал, что хищение зерна стало частью более широких действий россии во время ее войны в Украине, которые подорвали способность Киева экспортировать урожай пшеницы и усугубили глобальный кризис продовольственной безопасности.

«Есть сообщения, заслуживающие доверия, как мы видели сегодня в одной из наших ведущих газет, о том, что россия ворует украинское зерно, подготовленное для экспорта ... чтобы продать его для собственной выгоды», — сказал Блинкен, очевидно ссылаясь на статью New York Times, в которой Вашингтон предупредил 14 стран, преимущественно в Африке, о том, что россия пытается отправить украденное украинское зерно покупателям за границу.

По его словам, россия, блокируя экспортное зерно в Украине и используя агрессивную пропаганду, шантажирует мир обострением продовольственного кризиса. А путин таким образом пытается добиться послабления санкций против кремля.

«Президент путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы оградиться от ответственности или извратить ее, потому что надеется, что мир пойдет ему на уступки и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж», — отметил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что именно рф способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.