Украина проходит пик цен на овощи, — Минагрополитики — Finance.ua
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Украина проходит пик цен на овощи, — Минагрополитики

Личные финансы
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Украина сейчас проходит пик цен на овощи, на их стоимость влияет сезонность, энергетический кризис и оккупация части территории.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Украина проходит пик цен на овощи. Хотя к цене добавилось еще два фактора. Энергетический кризис, который создавала страна-агрессор, помешал сохранению большой части урожая. Второй — многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю», — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
В то же время, первый заместитель министра подчеркнул, что в этом году аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи, поэтому ожидается больший урожай.
Высоцкий также отметил, что Минагрополитики работает над стабилизацией цен.
«Министерство аграрной политики и продовольствия работает над тем, чтобы максимально наполнить рынок и стабилизировать цены. Этим нужно заниматься не из-за регулирования или ограничения, а рыночных механизмов. Потому что регулирование цен, как показывает практика, реализуется в теневой оборот», — подчеркнул чиновник.
Министерство отмечает, что цены на овощи будут снижаться с появлением нового урожая.

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По материалам:
Українські Новини
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