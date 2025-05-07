Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции — Стефанишина
Украина имеет прогресс по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время презентации Организации экономического сотрудничества и развития обзоров в Кабинете министров.
Она отметила, что у Украины уже есть прогресс по 21 индикатору в сфере верховенства права и противодействия коррупции.
Я также докладывала премьер-министру, что результаты этого исследования будут положены в основу дорожных карт в сфере верховенства права и антикоррупции, которые вчера были уже одобрены. Скоро они будут переданы на рассмотрение заседания правительства. Сегодня Украина по более чем 21-му индикатору имеет прогресс в более чем 50% выполнения тех задач и обязательств, которые были объектом мониторинга.
— добавила министр.
Ольга Стефанишина заявила, что Украина в значительной степени интегрирована в европейский рынок, в частности торговли и логистики. Благодаря украинцам за границей государство интегрируется в европейский рынок труда.
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