Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции — Стефанишина — Finance.ua
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Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции — Стефанишина

Казна и Политика
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Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции — Стефанишина
Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции — Стефанишина
Украина имеет прогресс по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время презентации Организации экономического сотрудничества и развития обзоров в Кабинете министров.
Она отметила, что у Украины уже есть прогресс по 21 индикатору в сфере верховенства права и противодействия коррупции.
Я также докладывала премьер-министру, что результаты этого исследования будут положены в основу дорожных карт в сфере верховенства права и антикоррупции, которые вчера были уже одобрены. Скоро они будут переданы на рассмотрение заседания правительства. Сегодня Украина по более чем 21-му индикатору имеет прогресс в более чем 50% выполнения тех задач и обязательств, которые были объектом мониторинга.
— добавила министр.

Ольга Стефанишина заявила, что Украина в значительной степени интегрирована в европейский рынок, в частности торговли и логистики. Благодаря украинцам за границей государство интегрируется в европейский рынок труда.
По материалам:
УНН
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