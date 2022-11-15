Украина продолжает торговать с беларусью во время войны с рф — Finance.ua
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Украина продолжает торговать с беларусью во время войны с рф

Казна и Политика
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Украина продолжает импортировать и экспортировать товары из беларуси и в беларусь, несмотря на войну россии с Украиной, в которой рб способствует агрессору.
Об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины на запрос Українських Новин.
ВТО между Украиной и беларусью в январе 2022 года составил 643 млн долларов, в феврале — 534,2 млн долларов, в марте — чуть более 112 млн долларов, в апреле — 152,6 млн долларов, в мае — 25,4 млн долларов, в июне — 27 млн долларов, июле — 48,5 млн долларов, в августе — чуть более 7 млн долларов.
В январе Украина экспортировала в рб товаров на 102,2 млн долларов, в феврале экспорт составил 82,6 млн долларов, в марте — 248 тыс. долларов, апреле — 782 тыс. долларов, в мае и июле экспорта в рб не было, в июне — 16 тыс. долларов, в августе — 1,4 тыс. долларов.
При этом импорт товаров из рб продолжается на 9-м месяце войны.
Так, в январе показатель импорта товаров в Украину составил 540,8 млн долларов, в феврале — 451,5 млн долларов, в марте — 111,8 млн долларов, в апреле — 151,8 млн долларов, в мае — 25,4 млн долларов, в июне — 27 млн долларов, июле 48,5 млн долларов, в августе — самый низкий показатель импорта — 7,1 млн долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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