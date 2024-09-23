Принят законопроект, способствующий процессу восстановления Украины — Finance.ua

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Принят законопроект, способствующий процессу восстановления Украины

Казна и Политика
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Принят законопроект, способствующий процессу восстановления Украины
Принят законопроект, способствующий процессу восстановления Украины
Усилиями общественности, экспертов и инициативной группы народных депутатов принят законопроект № 11 057, обязывающий обнародовать цены на стройматериалы во всех государственных закупках.
Об этом сообщил украинский союз промышленников и предпринимателей.
Это важный антикоррупционный шаг, он обеспечит более прозрачное использование как бюджетных средств, так и всех видов международной помощи, прокомментировали в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.
Проведенный анализ закупок стоимостью более 20 млн гривен показал, что заказчики обнародуют документы, содержащие цену на материальные ресурсы, только в 21% случаев.
Следовательно, теперь неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения будут документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы.
«Они (цены) должны соответствовать среднерыночным и быть объектом для проверки, если превышают таковые», — отметили свою позицию в УСПП.
Кроме того, деловое сообщество также настаивает на углублении работы Правительства над реализацией Плана восстановления Украины. Многие иностранные инвесторы ждут большей конкретики с украинской стороны, к каким проектам и на каких условиях они могут присоединиться. Отсутствие системной работы с ними может иметь негативные последствия в экономическом плане.
План восстановления также должен быть дополнен отраслевыми программами развития — той же отрасли строительных материалов, горно-металлургического комплекса и т. д.
По материалам:
Finance.ua
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