Принят законопроект, способствующий процессу восстановления Украины — Finance.ua

Принят законопроект, способствующий процессу восстановления Украины Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Принят законопроект, способствующий процессу восстановления Украины

Усилиями общественности, экспертов и инициативной группы народных депутатов принят законопроект № 11 057, обязывающий обнародовать цены на стройматериалы во всех государственных закупках.

Об этом сообщил украинский союз промышленников и предпринимателей.

Это важный антикоррупционный шаг, он обеспечит более прозрачное использование как бюджетных средств, так и всех видов международной помощи, прокомментировали в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

Проведенный анализ закупок стоимостью более 20 млн гривен показал, что заказчики обнародуют документы, содержащие цену на материальные ресурсы, только в 21% случаев.

Следовательно, теперь неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения будут документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы.

«Они (цены) должны соответствовать среднерыночным и быть объектом для проверки, если превышают таковые», — отметили свою позицию в УСПП.

Кроме того, деловое сообщество также настаивает на углублении работы Правительства над реализацией Плана восстановления Украины. Многие иностранные инвесторы ждут большей конкретики с украинской стороны, к каким проектам и на каких условиях они могут присоединиться. Отсутствие системной работы с ними может иметь негативные последствия в экономическом плане.

План восстановления также должен быть дополнен отраслевыми программами развития — той же отрасли строительных материалов, горно-металлургического комплекса и т. д.

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