В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет — Finance.ua

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет Сегодня 10:30 — Казна и Политика

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом в своем Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко.

«Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно пригодных. Призыв возможен только по письменному согласию», — написал Гончаренко.

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Как отметил парламентарий, исходные данные директивы 116/2/1/21 409 от 19.09.2024. Там в пункте 1 указано о непризыве мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Также, по совам Гончаренко, мужчины в возрасте 50−60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

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Позже Гончаренко уточнил, что отдельное мобилизационное распоряжение означает, что по конкретному мужчине выдано такое распоряжение Генеральным штабом.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.

Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только по достижении 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.

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