Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт — Finance.ua

Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт Сегодня 06:36 — Казна и Политика

Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт

Кабинет Министров Украины разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе рабочей поездки в Варшаву провел встречи с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

Особое внимание на встречах стороны уделили вопросам противодействия российскому энергетическому шантажу европейских стран в преддверии зимы и на фоне продолжения россией войны в Украине.

Также на встрече речь шла об усилении сотрудничества в области электроэнергетики, в частности, развитии пропускной способности для экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС и скорейшем развитии энергетической инфраструктуры между двумя странами.

Герман Галущенко проинформировал коллегу о решении украинских властей открыть квоту на экспорт угля в Польшу в объеме 100 тыс. тонн.

Польская сторона поблагодарила за это важное политическое решение, отметив, что в условиях российского энергетического шантажа угольная отрасль приобрела дополнительный вес.

Отметим, с середины июня в Украине действует фактический запрет на экспорт угля. Сначала были установлены нулевые квоты на экспорт всех видов энергетического угля, а в начале сентября — даже на экспорт коксующегося угля, используемого в металлургии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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