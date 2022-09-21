Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт — Finance.ua
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Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт

Казна и Политика
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Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт
Украина продаст Польше 100 000 тонн угля, несмотря на запрет на его экспорт
Кабинет Министров Украины разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе рабочей поездки в Варшаву провел встречи с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.
Особое внимание на встречах стороны уделили вопросам противодействия российскому энергетическому шантажу европейских стран в преддверии зимы и на фоне продолжения россией войны в Украине.
Также на встрече речь шла об усилении сотрудничества в области электроэнергетики, в частности, развитии пропускной способности для экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС и скорейшем развитии энергетической инфраструктуры между двумя странами.
Герман Галущенко проинформировал коллегу о решении украинских властей открыть квоту на экспорт угля в Польшу в объеме 100 тыс. тонн.
Польская сторона поблагодарила за это важное политическое решение, отметив, что в условиях российского энергетического шантажа угольная отрасль приобрела дополнительный вес.
Отметим, с середины июня в Украине действует фактический запрет на экспорт угля. Сначала были установлены нулевые квоты на экспорт всех видов энергетического угля, а в начале сентября — даже на экспорт коксующегося угля, используемого в металлургии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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