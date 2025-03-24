Украина призывает ЕС продолжить беспошлинную торговлю — FT Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украина призывает ЕС продолжить беспошлинную торговлю — FT

Украина предупреждает о серьезных последствиях, если ЕС не продлит соглашение о беспошлинной торговле, срок которого истекает 5 июня. Экспорт в ЕС приносит около 10% валютной выручки страны.

Украина призывает ЕС возобновить соглашение о беспошлинной торговле, сообщает Financial Times.

Украина, как указано, предупредила о «действительно разрушительных» последствиях, если приближающийся дедлайн остановит неограниченную торговлю с ЕС, на фоне того как страна борется с неопределенностью относительно долгосрочной поддержки со стороны США.

Чрезвычайные торговые меры ЕС, отменившие пошлины и квоты на украинский экспорт, должны закончиться 5 июня, и осталось мало времени для их продления.

Введенная после полномасштабного вторжения россии в 2022 году эта политика была разработана для поддержки экономики Украины. Но некоторые государства-члены, как указано, с тех пор выступили против, сославшись на опасения по поводу ее внутреннего влияния.

«Европейский Союз является нашим ключевым торговым партнером, и именно поэтому для нас было бы очень разрушительным, если бы мы оказались в ситуации, которая была до войны», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко Financial Times.

Украина зависит от экспорта, чтобы заработать жизненно важную иностранную валюту для финансирования военных усилий. По данным правительства, доходы от экспорта в ЕС в рамках «автономных торговых мер» составляли почти десятую часть экспортной выручки страны в размере 41 млрд долларов в 2024 году.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.