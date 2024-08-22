Украина присоединяется к программе ЕС по борьбе с мошенничеством — Finance.ua
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Украина присоединяется к программе ЕС по борьбе с мошенничеством

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Украина присоединяется к программе ЕС по борьбе с мошенничеством
Украина присоединяется к программе ЕС по борьбе с мошенничеством
20 августа Верховная Рада Украины приняла проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе Союза по борьбе с мошенничеством (EUA). Ее подписал министр финансов Украины Сергей Марченко и Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан 20 марта 2024 года.
«Участие Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством позволит нам получить необходимые знания и профессиональную подготовку в сфере защиты финансовых интересов Украины и ЕС, а также укрепит институциональную способность Украины в развитии системы борьбы с мошенничеством по европейским стандартам», — сообщил замминистра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук.

Что это даст?

Он также отметил, что после подписания законопроекта Президентом, Украина становится первой страной, которая, не будучи членом ЕС, официально оформила свое участие в программе.
Программа ЕС по борьбе с мошенничеством предусматривает для ее участников финансирование по следующим направлениям:
  • внедрение ІТ-инструментов, направленных на усиление транснационального сотрудничества с Еврокомиссией;
  • поддержка и содействие финансовым расследованиям;
  • техническая и оперативная поддержка соответствующих органов по усилению борьбы с мошенничеством и другой незаконной деятельностью;
  • наращивание ІТ-потенциала; увеличение обмена данными;
  • организация специализированного обучения, семинаров, исследований, направленных на улучшение сотрудничества и координации между службами, связанными с защитой финансовых интересов ЕС.

Справка Finance.ua:

  • Программа Европейского Союза EU Anti-fraud Programme (EUAF) способствует борьбе с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, касающейся финансовых интересов ЕС.
  • В частности, программа поощряет укрепление способности государств-членов проводить расследование, включая их цифровизацию, и включает поддержку специализированного обучения и исследовательской деятельности.
  • Бюджет конкурсов для программы Союза по борьбе с мошенничеством (EUAF) — компонент Hercule — на период 2021—2027 годов составляет 114,2 млн евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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