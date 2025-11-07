Украина присоединяется к Европейскому оборонному фонду ЕС
Совет Европы и Европейский парламент достигли предварительного согласия по мерам стимулирования инвестиций в сферу обороны в рамках текущего бюджета ЕС с целью реализации так называемого плана ReArm Europe, а также соглашение содержит решение об ассоциировании Украины с Европейским оборонным фондом (European Defence Fund).
Об этом идет речь на сайте Евросовета.
Повышение оборонной готовности ЕС
«Достигнутое сегодня соглашение о стимулировании инвестиций в сферу обороны в рамках текущего бюджета ЕС является важной вехой в реализации плана ReArm Europe и прогресса ЕС в направлении повышения нашей оборонной готовности до 2030 года. Мы должны максимально увеличить наши инвестиции в оборонные технологии и технологии двойного назначения, чтобы подготовиться к будущему — вместе в Европе и Украине», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Цель Европейского оборонного фонда
EDF был создан для повышения конкурентоспособности и эффективности ЕС в оборонном секторе. На достижение этих целей на период с 2021 по 2027 годы власти Европейского Союза выделили около 9,5 млрд евро.
Расширение финансовой поддержки и привлечения Украины
Законодатели, в частности, договорились расширить финансовую поддержку ЕС в рамках «Горизонта Европы» (Horizon Europe) на предприятия двойного назначения и предприятия, связанные с обороной, при этом в основном сохранив правила пригодности, уже существующие в инструментах ЕС, таких как SAFE («Инструмент мер безопасности для Европы») и EDIP («Европейская оборонная программа)».
Кроме того, законодатели договорились привлечь Украину в Европейский оборонный фонд, создав таким образом новые возможности для украинских хозяйствующих субъектов приобщиться в будущем к совместным исследованиям и разработкам ЕС в сфере обороны.
