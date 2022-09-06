Украина присоединилась к программе «Цифровая Европа»: что это значит — Finance.ua

Украина присоединилась к программе «Цифровая Европа»: что это значит Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина присоединилась к программе «Цифровая Европа»: что это значит

Украина стала участником программы «Цифровая Европа» и присоединится к проектам с финансированием в 6 миллиардов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram

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«ЕС предоставит Украине доступ к финансированию цифровых проектов в рамках программы ЕС „Цифровая Европа“ на 6 млрд евро. Украина присоединилась к программе „Цифровая Европа“. Это приближает нас к цифровому безвизу с ЕС», — говорится в сообщении.

Программа предоставляет финансирование для цифровизации по направлениям:

высокопроизводительный компьютер;

искусственный интеллект, данные и облачные услуги;

цифровые навыки;

использование цифровых технологий в экономике и обществе;

кибербезопасность (направление закрыто для государств — не членов ЕС).

«Общий фонд Программы „Цифровая Европа“ составляет 7,5 млрд евро. На финансирование проектов по указанным и доступным для Украины направлениям программы предусмотрено около 6 млрд евро», — отмечают в Минцифры.

Средства будут выделять в течение 7 лет.

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