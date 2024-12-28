Цены на украинскую кукурузу достигли золотого периода — Finance.ua

Цены на украинскую кукурузу достигли золотого периода Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Цены на украинскую кукурузу достигли золотого периода, Фото: syngenta.ua

Украина по состоянию на 23 декабря экспортировала почти 1,7 млн ​​тонн кукурузы, к концу месяца общий объем превысит 2 млн тонн, несмотря на проблемы с отгрузкой в ​​начале месяца, несколько замедлившие темпы экспорта, сообщили в аналитическом кооперативе «Пуск», созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета.

По информации аналитиков на фейсбук-странице ВАС в четверг, цены на кукурузу стабильно удерживаются на уровне $205−207 за тонну на базисе CPT. Они прогнозируют, что у кукурузы есть потенциал достичь в январе уровня $210−215/тонна. Ключевой фактор, который может повлиять на дальнейший рост цен — погодные условия в Бразилии и Аргентине.

«Рынок кукурузы находится в своеобразном „золотом периоде“. В январе любой импортер, желающий получить поставки, вынужден обращаться в Украину, поскольку американская кукуруза уже распродана. Это создает условия для продавцов диктовать цену. Но важно помнить, что в феврале-марте мы можем столкнуться с конкурентным давлением на европейском рынке из-за более дешевой американской кукурузы», — рассказали эксперты.

Они обратили внимание, что украинская кукуруза остается основным игроком на рынке Европы, в то время как США активно экспортируют в страны Латинской Америки и Мексики. Разница в цене между украинской и американской кукурузой на европейском рынке составляет около $10 в пользу американской продукции.

По прогнозам, в январе рынок будет чувствительным к новостям о посевной кампании второго урожая в Бразилии и состоянии посевов в Аргентине, где уже сейчас есть проблемы с влагой.

«За последние 10 лет только дважды рынок кукурузы проходил стабильно январь и февраль без значительных ценовых колебаний. Поэтому вероятность получить более высокие цены в этот период достаточно высока. Но уже в апреле-мае кукуруза может превратиться в дефицитный товар, что вновь создаст предпосылки для роста цены», — резюмировали в «Пуске».

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