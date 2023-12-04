Украина присоединилась к Декларации стран — участниц Конференции ООН по изменению климата COP28 Сегодня 10:13 — Энергетика

Более 20 стран поддержали Декларацию COP28 об увеличении мощностей ядерной энергетики втрое до 2050 года, признавая ключевую роль ядерной энергетики в достижении глобальных нулевых выбросов парниковых газов.

Документ принят на проходящей в Дубае Всемирной Конференции ООН по изменению климата (COP28). Украину на мероприятии представляет заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

К странам-участницам декларации присоединились: Соединенные Штаты Америки, Болгария, Канада, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Гана, Венгрия, Япония, Республика Корея, Молдова, Монголия, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

«Сейчас в мире происходит ренессанс ядерной отрасли. Однако террористические действия россии на Запорожской АЭС, где сегодня произошел очередной блэкаут, ставят под удар этот глобальный тренд. Развитие ядерной энергетики невозможно без гарантий безопасности. Базисом этого может стать Формула мира Президента Зеленского, вокруг которой уже объединяют свои усилия многие страны мира», — прокомментировал принятый документ министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго подчеркнул, что ядерная энергетика может помочь миру достичь климатических целей к 2050 году и при этом сохранить надежность и доступность поставок электроэнергии, которая будет стоять в центре энергетического перехода.

«Присоединившись к Евросоюзу, наше государство станет частью новой ядерной экосистемы Европы и внесет весомый вклад в реализацию Европейского „зеленого“ курса», — добавил он.

Приняв Декларацию, страны-участницы обязались работать вместе для достижения глобальной желаемой цели — утроить мощности ядерной энергии с 2020 до 2050 года.

Также стороны обязались принять внутренние меры для обеспечения ответственной эксплуатации атомных электростанций и соответствия высоким стандартам безопасности, устойчивости и нераспространения, а также ответственного обращения с отработанным ядерным топливом в течение длительного периода.

В декларации констатируется, что новые ядерные технологии не нуждаются в больших площадях для размещения и вместе с возобновляемыми источниками энергии способствуют декарбонизации не только энергетики, но и других углеродоемких секторов экономики.

Стороны обязались мобилизовать инвестиции в атомную энергетику, в том числе посредством инновационных механизмов финансирования и привлечения международных финансовых учреждений.

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