Украина прекратит действие соглашения с Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве — Finance.ua
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Украина прекратит действие соглашения с Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве

Казна и Политика
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Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия межправительственного соглашения между Украиной и Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«Одобрен проект Закона «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве», — написал Мельничук.
По его словам, законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств, в частности, из-за поддержки со стороны Правительства Сирийской Арабской Республики российской вооруженной агрессии против Украины и разрывом Украиной дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой, прекратить действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве, которое было заключено 21.04.2002 в г. Дамаск и ратифицировано Законом Украины от 06.02.2003 N 508-IV.
Министерство экономики Украины сообщает также, что правительство приняло распоряжение о представлении данного законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.
По материалам:
УНН
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