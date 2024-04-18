Украина прекратила экспорт марганцевых руд — Finance.ua

Украина прекратила экспорт марганцевых руд Сегодня 07:29 — Казна и Политика

Украина в феврале и марте приостановила экспорт марганцевой руды, возобновившийся в январе после двухлетнего перерыва. Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), в феврале и марте экспорт марганцевой руды отсутствовал, в январе экспортировано в США 44,903 тыс. тонн на $6,563 млн.

В январе и марте текущего года Украина не импортировала марганцевую руду и концентрат, в феврале ввезла 21 тонну на $21 тыс. из Бельгии.

Как сообщалось, Украина в 2022 и 2023 годах не осуществляла экспорт марганцевой руды, в 2021 году вывезла 770 тонн на $89 тыс. В 2023 году импортировала 44,203 тыс. тонн марганцевой руды на $7,020 млн.

Украина в 2022 году сократила импорт марганцевой руды и концентрата в натуральном выражении на 68,1% по сравнению с предыдущим годом — до 135,798 тыс. тонн, в денежном выражении — на 66,4%, до $18,098 млн. Основной импорт осуществляли из Ганы (99,16% поставок в денежном выражении), Словакии (0,71%) и Бельгии (0,10%). В августе-ноябре-2022 импорт марганцевой руды практически не осуществлялся.

Кроме того, сообщалось, что Покровский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, ранее — Орджоникидзевский ГОК) и входящий в группу «Приват» Марганецкий ГОК (МГОК, оба — Днепропетровская обл.) в конце октября — начале ноября 2023 года прекратили добычу и переработку сырой марганцевой руды, а НЗФ и ЗЗФ остановили выплавку ферросплавов.

В Украине добывают и обогащают марганцевую руду Покровский (ранее Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты (оба Днепропетровская обл.).

minprom По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.